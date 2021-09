Rick and Morty: Christopher Lloyd ricrea una delle scene più iconiche della serie

In un nuovo promo ufficiale condiviso da Adult Swim, Christopher Lloyd e Jaeden Martell sono tornati a impersonare le versioni in live-action di Rick e Morty e stavolta hanno ricreato una delle sequenze più iconiche della serie animata, apparsa alla fine del primissimo episodio di Rick and Morty. Trovate il breve video dopo il salto nella news.

Stiamo parlando proprio della sequenza che chiudeva il primo episodio della prima stagione di Rick and Morty, quello in cui Morty si rendeva conto che la sua temporanea intelligenza era solo un effetto collaterale del fungo che aveva nascosto nel retto; subito dopo quest'ultimo inizia a contorcersi dal dolore a terra con Rick che non vede l'ora di iniziare una lunga serie di mirabolanti avventure insieme al nipote che dovrà seguirlo e aiutarlo nelle sue missioni. Qui Rick pronuncia la frase "Rick and Morty forever 100 years".

La stessa sequenza, ma in formato più ridotto, è stata riproposta con le versioni in live-action di Rick e Morty di Christopher Lloyd e Jaeden Martell, con quest'ultimo disteso a terra dal dolore e lo scienziato pazzo che delira sopra di lui.

Nel frattempo, nel finale della quinta stagione di Rick and Morty è stato svelato un passaggio importantissimo legato ancora al passato di Rick che non vogliamo spoilerarvi subito in questo momento. Il finale di Rick and Morty dura circa 60 minuti ed è andato in onda sulle emittenti americane nella serata di ieri. Intanto, restiamo in attesa di scoprire la data di uscita di Rick and Morty 5 su Netflix, per cui non dovrebbe mancare ormai molto visto che la stagione sta per giungere al termine su Adult Swim.