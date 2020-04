Rick and Morty citano Tiger King in una simpatica immagine dedicata alla serie Netflix

Tra le tante produzioni attualmente in circolazione, il fenomeno più grande - soprattutto in America - è rappresentato dalla grandiosa docu-serie Tiger King, dedicata all-ex operatore zoologico, addestratore di felini e criminale Joe Exotic, figura eccentrica e controversa del mondo dell'allevamento di animali esotici e selvaggi.

Particolarità della serie sono i suoi reali protagonisti, tutti appartenenti al mondo legale ma amorale della compravendita e addestramento di tigri, linci e qualsiasi altro felino selvaggio. Sono tutti ossessionati dal loro ambiente e ognuno di loro sembra nascondere più segreti di quelli addirittura sono ormai conosciuti, e in America la docu-serie di Eric Goode ha letteralmente spopolato, ricevendo un'accoglienza calorosa e clamorosa.



Sono già in molti, infatti, a citare e dedicare meme, immagini e fan art al progetto, e tra questi c'è anche Adult Swim, che ha pubblicato sulle pagine social ufficiali un'immagine molto simpatica dell'artista Bewaresparks che trasforma gli amatissimi Rick and Morty rispettivamente in Joe Exotic e in una delle sue tigri, solo con un accenno a qualche pratica sessuale sadomaso.



Vi ricordiamo che la seconda parte della quarta stagione di Rick and Morty tornerà su Adult Swim il prossimo 3 maggio, con un primo episodio intitolato Never Ricking Morty.

