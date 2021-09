Rick and Morty si conferma un successo per Adult Swim: svelati i rating della stagione 5

Adult Swim ha già confermato Rick and Morty per almeno una sesta e una settima stagione, e non potrebbe essere altrimenti dati i risultati ottenuti dalla quinta mandata di episodi della serie animata.

Oltre alla consueta accoglienza positiva ricevuta dalla critica, Rick and Morty si è infatti confermata di gran lunga come il titolo di punta del network, con i due episodi conclusivi della stagione 5 che hanno raggiunto un numero di spettatori pari quasi al doppio della media di Adult Swim.

Per quanto riguarda il panorama della TV via cavo statunitense, la passata domenica i rating di Rick and Morty 5 (914.000 e 935.000, via CN News/Schedules) sono stati inferiori solamente a The Walking Dead, il cui undicesimo e ultimo arco narrativo neanche a dirlo sta firmando dei numeri da capogiro.

Per quanto riguarda l'uscita italiana, invece, ricordiamo che le prime quattro stagioni di Rick and Morty sono attualmente disponibili su Netflix, che solitamente pubblica le nuove puntate entro uno o due mesi dalla messa in onda americana. In attesa di novità sull'uscita in Italia, vi lasciamo al fantastico video promozionale di Christopher Lloyd e Jayden Martell nei ruoli live-action di Rick and Morty e alla loro rivisitazione di una delle scene più iconiche di Rick and Morty.