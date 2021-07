Rick and Morty, il creatore rivela: 'La stagione 5 poteva iniziare con un altro episodio'

La quinta stagione di Rick and Morty, fino a questo momento, ha sorpreso e spesso spiazzato il pubblico con episodi anche molto diversi l'uno dall'altro. La premiere ha ufficialmente introdotto la nemesi di Rick, anche se abbiamo scoperto che la nuova stagione avrebbe potuto aprirsi con un altro episodio.

Ne ha parlato a The Wrap il co-creatore di Rick and Morty Justin Roiland, spiegando che l'episodio 5x02, intitolato Mortyplicity, era "talmente folle" da essere stato preso in considerazione come apertura stagionale, salvo poi lasciare le cose come erano state stabilite, cioè con Mort Dinner Rick Andre come primo episodio.

"Abbiamo una serie di raccoglitori di idee che risalgono alla prima stagione, con cose che non siamo riusciti a realizzare in quel momento o da cui ci siamo spostati a causa di qualcos'altro" ha raccontato Roiland. "E ci sono un paio di episodi che provengono da quella roba in questa stagione, come delle idee precedenti che sapevamo di voler realizzare prima o poi. Comunque, iniziare questa stagione è stata dura perché in realtà c'erano due episodi e non eravamo sicuri di quale dovesse essere il primo episodio stagionale."

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Morty dopo l'episodio 3, l'ordine degli episodi di Rick and Morty 5 è rimasto invariato. Il co-creatore della serie, in ogni caso, ha aggiunto che "il secondo episodio... c'è stato un momento in cui abbiamo pensato di spostarlo al posto del primo, solo perché è così dannatamente folle che sarebbe stato una grande premiere."