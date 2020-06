Rick and Morty, i creatori aggiornano sulla stagione 5: 'Ecco come stiamo lavorando'

Intervistati da Entertainment Weekly in vista della nuova edizione degli Emmy Awards, la cui cerimonia è stata confermata per settembre, i creatori di Rick and Morty Dan Harmon e Justin Roiland hanno fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori della serie animata, la cui quarta stagione si è da poco conclusa negli Stati Uniti.

"Abbiamo già finito la stagione 4, e gli sceneggiatori stanno lavorando alla stagione 5 in sessioni da due ore tramite Zoom" ha spiegato Harmon, confermando dunque che la scrittura dei nuovi episodi sta proseguendo in vista della sua uscita, che molto probabilmente avverrà in anticipo rispetto ai tempi a cui la serie ci ha abituato nel corso degli anni.

Sul lavoro da casa, Roiland ha aggiunto: "Per la mia esperienza, in realtà è qualcosa di fantastico. Nella sala degli autori, abbiamo una lavagna che viene utilizzata molto spesso. Mentre in quella digitale, possiamo condividere lo schermo e con la mia Cintyq (una tavoletta da disegno digitale) posso disegnare qualcosa che vedono tutti, poi posso rimuoverla e tornare agli script. La cosa bella è che ora i miei disegni rimangono salvati, mentre prima dovevamo fotografare la lavagna."

La seconda parte di Rick and Morty 4, lo ricordiamo, sarà disponibile in Italia tramite il catalogo di Netflix, che però non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale. Nell'attesa, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Rick and Morty 4.