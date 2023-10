Rick and Morty crolla su Rotten Tomatoes: colpa dell'addio di Justin Roiland?

Rick and Morty ha cambiato il doppiatore per un motivo ben preciso, ma lo show (almeno in parte) non può che averne risentito negativamente: forse il licenziamento di Justin Roiland giustifica il pessimo punteggio della settima stagione su Rotten Tomatoes, che si attesta a un misero 34%.

Il punteggio è compensato dal giudizio del cosiddetto tomatometer (73%), ma spesso è proprio l'audience score ad apparire più veritiera. "È diventato sempre più chiaro che la serie TV d'animazione di fantascienza, un tempo brillante, è ormai a corto di idee" scrive Jake Kleinman di Investe. "Potremmo essere all'inizio di un lungo, doloroso e faticoso cammino verso la fine, anche se ci sarà sicuramente un po' di divertimento lungo la strada".

Così aggiunge Alison Foreman di IndieWire: "La stagione 7 si muove nella direzione opposta: riposizionando Rick e Morty come protagonisti, ma senza farli evolvere serenamente. Summer e i Beth sono ancora messi da parte, così da consentire a Jerry più minutaggio su schermo". Infine, per Alberto Carlos di Esponof "gli episodi sono divertenti e intelligenti, ma estremamente irregolari. Non so, in ogni caso, se questo derivi dal classico troncamento dell'ambizione stessa della commedia, oppure dal fallimento nel trovare una nuova direzione".

Justin Roiland fu arrestato per reato di percosse domestiche e falsa reclusione, a cui si aggiungono innumerevoli altri crimini commessi nel corso degli anni. In seguito, le accuse sono state ritirate, ma le numerose testimonianze suggeriscono che gli avvenimenti siano effettivamente accaduti. Per approfondire l'argomento, ecco le nuovi voci dopo l'addio di Justin Roiland da Rick and Morty.