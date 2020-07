Rick and Morty, un crossover con Bojack Horseman? Dan Harmon non dice di no

"What is this, a crossover episode?" direbbe qualcuno che i fan di Bojack Horseman conoscono piuttosto bene: ebbene sì, proprio di episodio crossover potrebbe trattarsi stavolta, con il ruolo di seconda metà della mela che andrebbe ad un'altra delle serie animate di maggior successo dell'ultimo decennio.

Stiamo parlando di Rick and Morty, ovviamente: riuscireste ad immaginare il risultato di un episodio che metterebbe insieme lo scienziato pazzo più pazzo del mondo, il suo nipote costantemente vittima delle sue macchinazioni e i vari Bojack, Mr. Peanutbutter, Diane, Todd, Mrs. Caroline e banda al seguito?

Beh, nel caso in cui non ci abbiate mai pensato fatelo pure, perché il primo ad approvare l'idea è stato proprio il creatore di Rick and Morty Dan Harmon: "Dovreste chiedere a queste enormi, mastodontiche produzioni di unirsi come due gigantesche gocce d'acqua, raggiungendo le dimensioni di un oceano o qualcosa di simile. Forse unendosi in una cosa sola riuscirebbero a fare qualcosa di simile" ha spiegato Harmon, che si è detto comunque assolutamente favorevole ad un'idea del genere.

Vi piacerebbe un crossover con Bojack Horseman? Fatecelo sapere nei commenti! Harmon, intanto, è già al lavoro per la sesta stagione di Rick and Morty; su Netflix, invece, è finalmente disponibile la seconda parte della quarta stagione di Rick and Morty.