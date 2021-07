Rick and Morty: un crossover con Tremors per celebrare l'ultimo episodio dello show

Per ricordarci che la quinta stagione di Rick and Morty è attualmente in programmazione negli Stati Uniti sui suoi canali ufficiali, Adult Swim ha confezionato una nuova parodia crossover con i protagonisti, stavolta alle prese con l'universo horror di Tremors, la celebre saga nata dal film del 1990 di Ron Underwood con protagonista Kevin Bacon.

Per chi non conoscesse la saga cinematografica in questione, il primo film uscì nel 1990 per la regia di Ron Underwood e vedeva protagonisti Kevin Bacon, Fred Ward e Michael Gross. In una piccola comunità situata nel deserto gli abitanti vengono terrorizzati da misteriose creature che giacciono nel sottosuolo e un gruppo di uomini viene incaricato di fermarle. Il film fu un successo enorme e fu in grado di generare ben sei sequel e addirittura anche una serie televisiva andata in onda per breve tempo su SyFy Network. L'ultimo dei sequel della saga è uscito nel 2020.

Proprio per celebrare l'uscita dell'ultimo episodio dello show, il quinto della quinta stagione di Rick and Morty, su Twitter il network Adult Swim ha pubblicato poster che rappresenta un crossover tra la serie fantascientifica e Tremors. Nell'immagine vediamo replicato il leggendario poster del film cult anni '90 solo che in cima troviamo invece i protagonisti dello show d'animazione: Rick, Morty e Summer. La tagline viene invece cambiata in: "They say there's nothing new under the sun. But under Morty's skin...", e il titolo ovviamente cambia da Tremors a Sperms, da qui il riferimento a cosa si nascondesse sotto la pelle di Morty.

Su queste pagine potete recuperare il riepilogo dell'ultimo episodio di Rick and Morty e guardare il trailer del prossimo episodio che a quanto pare citerà la saga del Mistero dei Templari della Disney con Nicolas Cage protagonista.