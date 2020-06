Rick and Morty, Dan Harmon crea un'altra serie animata per Fox

Il creatore di Rick and Morty, Dan Harmon, ha stipulato un nuovo accordo con Fox per sviluppare una nuova comedy animata per il network. Al momento lo show è senza titolo ed è previsto nella primavera 2022. L'accordo in esclusiva prevede altri contenuti tv che cercheranno di aiutare la rete a distinguersi nell'era dello streaming.

Michael Thorn, presidente di Fox, ha pubblicato un comunicato:"Prima di unirmi ai ranghi della rete ero un produttore indipendente che ha avuto l'opportunità di lavorare con Dan ad uno dei miei primissimi progetti. La sua voce unica, il tono e l'intenzione di offrire sempre l'imprevisto nelle storie che racconta mi fecero capire subito che il suo era un talento speciale. Come uno dei creativi più prolifici che oggi lavorano in questo settore. [...] Non esiste partner creativo migliore di Dan Harmon".



Come anticipato, la serie debutterà in anteprima nella primavera 2022. Dan Harmon è uno dei più apprezzati autori tv d'America, noto principalmente per aver creato la comedy Community, e per aver co-creato la serie animata Rick and Morty, particolare parodia di Ritorno al futuro, che segue le avventure spaziali di un bizzarro scienziato e del suo coraggioso ma petulante nipote.

In queste settimane è in corso la quarta stagione di Rick and Morty, con i fan che si sono stupiti per un crossover tra la serie e Il Gladiatore.

