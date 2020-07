Rick and Morty, Dan Harmon è già al lavoro sulla sesta stagione!

Portarsi avanti con il lavoro è sempre una cosa saggia da fare, soprattutto quando hai alle spalle un'orda di fan che non aspetta altro se non il risultato dei tuoi sforzi: Dan Harmon ha sicuramente ben chiaro il concetto, al punto da mettersi al lavoro sulla sesta stagione di Rick and Morty con un certo anticipo sulla tabella di marcia.

Già, perché il buon Dan sta già dando l'anima per scrivere i nuovi episodi del celebre show Adult Swim, nonostante i fan stiano ancora attendendo con ansia l'esordio della quinta stagione sulle avventure dello scienziato pazzo più famoso del mondo e del suo povero nipote.

Harmon ha parlato del processo di scrittura e della writer's room tenutati su Zoom a causa delle note misure di distanziamento sociale imposte dalla pandemia: "Quando abbiamo dato il via alla writer's room della sesta stagione ho girato un video loop di me stesso che ascolto le idee degli altri, così posso metterlo come sfondo della chat quando mi allontano dal pc" ha svelato l'autore, regalando un ottimo consiglio a tutti i fan costretti a lunghe sessioni di smartworking. Occhio, però, a non esagerare: "Dopo tre mesi ho realizzato di averlo utilizzato troppe volte in tre mesi, quindi ho aggiunto anche l'audio per non destare sospetti" precisa Harmon.

Su Netflix, intanto, è finalmente disponibile la seconda parte della quarta stagione di Rick and Morty; pare, intanto, che in un easter-egg di Rick and Morty potremmo aver visto la madre di Beth.