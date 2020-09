Rick and Morty, Dan Harmon sul whitewashing nell'animazione: 'Ecco qual è il problema'

Le polemiche sul whitewashing, solitamente confinate al cinema e alla serialità live-action, da qualche tempo hanno esteso il loro raggio d'azione anche al mondo dell'animazione, da sempre colmo di personaggi di varie etnie doppiati da attori bianchi. Sulla questione si è ora espresso anche Dan Harmon, il creatore di Rick and Morty.

Pur riconoscendo l'esistenza del problema, Harmon ha ricordato quanto da questo punto di vista il rischio di prendere una cantonata comunque ci si muova sia piuttosto alto, soprattutto considerata la necessità di reclutare un attore sì della giusta etnia, ma anche oggettivamente valido per dar voce a questo o quel personaggio.

"Questo problema, chiamiamolo whitewashing o come volete, esiste da un bel po'. Poi ad un certo punto la cosa è diventata enorme, ma abbiamo tutti navigato in queste acque per tanto tempo. Il mio pensiero è sempre stato che ci sono un sacco di attori lì fuori; se decidiamo che il far parte di una certa cultura è un aspetto importante di quel personaggio, allora la cosa migliore da fare è cercare un attore che abbia il suo stesso background" ha spiegato Harmon.

Lo showrunner ha però precisato: "Ma qui la questione diventa più complicata: cosa fai se non trovi un attore con quelle caratteristiche? O se quell'attore è il peggior attore del mondo? Questi discorsi sono un campo minato. Sicuramente la cosa migliore da fare non è scrivere 'questo tizio ha queste sembianze' e poi cercare un attore che non abbia nessuna di quelle caratteristiche. Ma questo non vuol dire voler uccidere chi l'ha fatto in passato, perché tutto ciò è stato normale per un bel po' di tempo. Noi siamo privilegiati, perché il nostro è uno show di fantascienza e tre quarti dei personaggi vengono da altri pianeti!"

Recentemente, intanto, un nuovo appello aveva chiesto la cancellazione di Rick and Morty; cerchiamo di capire, invece, quando usciranno i nuovi episodi di Rick and Morty.