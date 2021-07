Rick and Morty: nuovi dettagli sul prossimo corto anime della serie

Adul Swim ha rivelato maggiori dettagli per quanto riguarda l'arrivo del nuovissimo corto animato dedicato al mondo degli anime e targato Rick and Morty che esordirà il 2 agosto prossimo. Rick and Morty è tornato in onda sul network con la sua quinta stagione e siamo ormai giunti a metà strada mentre in Italia la stagione è ancora inedita.

L'episodio in questione sarà intitolato "Summer Meets God (Rick Meets Evil)" e sarà diretto da Takashi Sano, già regista della serie anime Tower of God. Ecco di seguito la sinossi ufficiale del corto: "Il nuovo ragazzo di Summer non è umano, Jerry è in grossi guai come al solito e Rick è... beh solo Rick". L'account di Twitter Swimpedia ha poi diffuso ulteriori dettagli sul corto, il terzo della serie animata, che va ad aggiungersi ai precedenti "Rick And Morty Vs. Genocider" e "Samurai & Shogun" capaci di proiettare i protagonisti, la famiglia Smith, e il loro pazzo nonno in situazioni uniche.

Per Sano è un ritorno alla regia di un corto di Rick and Morty avendo già diretto il primo "Rick And Morty Vs. Genocider". Il debutto del corto è previsto il 2 agosto prossimo su Adult Swim.

La messa in onda tradizionale di Rick and Morty 5 continua il prossimo 1° agosto con "Gotron Jerrysis Rickvangelion", episodio che a giudicare dal titolo sarà in parte ispirato alla celebre serie anime Neon Genesis Evangelion di Hideaki Anno. La decima e ultima puntata della serie dovrebbe invece debuttare il 22 agosto: ciò significa che molto probabilmente gli episodi arriveranno in Italia intorno a settembre/ottobre, dato che Netflix solitamente li pubblica circa uno o due mesi dopo l'uscita americana.

Su queste pagine vi rimandiamo nel frattempo alla scena di apertura di Rick and Morty 5x06.