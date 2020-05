Rick and Morty, i doppiatori sul futuro della serie: 'Possibilità infinite'

L'annuncio della sesta stagione di Rick and Morty ci ha rassicurato circa il futuro della serie: nonostante i problemi di produzione attuali i bizzarri protagonisti ci accompagneranno ancora a lungo.

A ribadirlo arrivano anche Chris Parnell e Spencer Grammer, doppiatori rispettivamente di Jerry e Summer Smith, in un'intervista per Digital Spy. Il primo ha voluto rendere omaggio agli sceneggiatori, accennando anche a ciò che ci attende in futuro:

"La serie sta loro molto a cuore, non vogliono scrivere qualcosa che sia un semplice riempitivo. Dedicano davvero tanto tempo e tanti sforzi alla scrittura. Con gli anni sono sicuro che ci saranno sceneggiatori che se ne andranno e altri che arriveranno a portare nuove idee, ma non lo so... Quando hai un universo impostato sullo stile di Rick and Morty le possibilità sono davvero infinite".

La collega gli fa eco, dichiarando che in una serie del genere è davvero possibile inventarsi di tutto e lasciar spaziare la fantasia per continuare a creare qualcosa di innovativo: "In un certo senso siamo molto fortunati a lavorare per Adult Swim, perché lasciano molta libertà ai creatori, e penso che sia ciò che permette alle serie di essere davvero uniche e speciali".

In attesa di scoprire se Beth è un clone, possiamo chiederci se Rick and Morty segue la regola di Bojak Horseman per quanto riguarda le sitcom.