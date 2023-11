Rick and Morty, i nuovi doppiatori rompono il silenzio: 'È stato surreale'

La nuova stagione di Rick and Morty si è aperta con una grossa novità: in seguito all'allontanamento di Justin Roiland all'inizio dell'anno, sono stati ingaggiati due nuovi doppiatori per Rick e Morty, che hanno quindi sostituito Roiland nel compito. Dopo alcune settimane, i due nuovi doppiatori hanno avuto modo di commentare il loro esordio.

All'inizio della stagione 7 di Rick and Morty era stato annunciato che Ian Cardoni sarebbe stato la nuova voce di Rick Sanchez e Harry Belden quella di Morty Smith.

Le due star hanno parlato del loro ingresso nella serie in una nuova intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, in cui hanno condiviso le loro reazioni al momento in cui hanno saputo di essere entrati a far parte della serie: "È stato super surreale svegliarsi ogni giorno", ha dichiarato Belden. "Per il primo mese [dopo aver ottenuto il ruolo], continuavo a chiedere alla mia ragazza se fosse successo davvero, se fossi davvero il nuovo Morty", ha aggiunto Belden.

Continuando, Belden ha dichiarato: "Quindi, continuare a realizzare che 'Sì, questo è reale, che stai interpretando un personaggio che hai guardato e amato per anni e di cui sei stato un grande fan', è indescrivibile, e porta tantissima gioia". Quando è stato annunciato per la prima volta che Adult Swim stava cercando dei sostituti, i due hanno colto al volo l'occasione: "Dovevo cogliere l'occasione". Ha spiegato Belden. "Ho mandato un'e-mail al mio agente dicendo: 'Se avete richieste per questa cosa di Rick e Morty, io faccio dei Rick e Morty decenti, quindi mi piacerebbe essere preso in considerazione e mandare il mio materiale'".

Subito dopo il debutto dei nuovi episodi, i fan hanno apprezzato il nuovo doppiaggio di Rick e Morty, che si avvicina molto a quello di Roiland sui due personaggi principali.

Cardoni si è sentito allo stesso modo e ha rivelato che aveva già pronte alcune imitazioni: "Avevo già un video di imitazioni che avevo dato ai miei manager e che includeva le voci di Rick e Morty. Ma come ha detto Harry, ho pensato: 'Wow, questa potrebbe essere una grande opportunità, penso di poter fare queste voci'". Una volta ottenuto il ruolo, Cardoni era euforico: "Ricordo di aver ricevuto la telefonata dei miei agenti e mia moglie era lì, fortunatamente, per assicurarsi che non cadessi a terra. È stato un momento emozionante, un sogno che si è avverato come attore e come fan".

Per Belden è stato lo stesso: "Questo è un sogno che si è letteralmente avverato - sono abbastanza sicuro di aver sognato a un certo punto della mia vita [di lavorare a questa serie]. I miei agenti mi hanno ingannato. Mi hanno detto: 'Abbiamo questo strano progetto, puoi fare un incontro Zoom con noi?'. Sono con loro da sei anni e non hanno mai voluto fare incontri su Zoom con me. L'ho detto alla mia ragazza, che aveva intuito cosa stava succedendo e stava origliando la riunione. Appena me l'hanno detto, la mia ragazza si è messa a singhiozzare. Vedendola piangere ho pensato: 'Ok, è tutto vero, ho sentito bene'".