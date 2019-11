Rick and Morty: la doppiatrice di Summer commenta lo sfogo nella première

Nella première della quarta stagione di Rick and Morty abbiamo scoperto che Rick sa come sconfiggere la morte, ma al termine dell'ennesima avventura in compagnia del nipote, Summer si è sfogata con i due.

Nello specifico, la ragazza prima prende in giro i progetti di Rick e Morty circa nuove "noiose" avventure, poi si sfoga dicendo che non le prestano mai attenzione, fin quando non viene cacciata malamente dai due.



Spencer Grammer, che presta la voce a Summer, ha parlato con ComicBook.com riguardo la scena, rivelando che è stata doppiata in due momenti differenti e in maniera separata, dunque lei e Justin Roiland (co-creatore dello show e doppiatore dei due protagonisti) non erano nemmeno nella stessa stanza, per quanto il risultato finale possa far pensare diversamente.

"Lui ha registrato la sua parte e poi io la mia", ha dichiarato Grammer. "A volte ascolto quello che è stato fatto e in qualche modo lo replico. Ma no, non lo abbiamo fatto insieme. Justin lo ha registrato prima e l'unica cosa che ho dovuto fare è stata adeguarmi al volume".

L'attrice spiega che altrimenti non sarebbe nemmeno servito ascoltare la registrazione perché "tutti abbiamo già ascoltato gli sfoghi random di Rick e dunque io ero del tipo 'bene, so cosa fare'".

Grammer racconta poi che la presa in giro di Summer parta dal suo voler essere "una parte del gruppo, parte della squadra". Inoltre, tutto questo potrebbe essere "indicativo di dove si sta dirigendo Summer", ossia più simile a Rick di quanto possa voler ammettere.

Secondo alcuni fan Rick and Morty è diventato troppo nichilista, e Spencer Grammer ha illustrato il suo punto di vista.