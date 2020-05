Rick and Morty, c'è un riferimento allo Story Circle che potrebbe esservi sfuggito

Da sempre una delle caratteristiche di una serie come Rick and Morty è quella di essere letteralmente infarcita di citazioni e giochi di parole, Basti pensare ai titoli degli ultimi episodi della quarta stagione, che in Italia potremo vedere su Netflix, anche se non c'è ancora una data ufficiale di pubblicazione.

Il primo episodio della seconda parte della stagione, intitolato Never Ricking Morty e andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 3 maggio, può invece essere considerato il più meta-narrativo dell'intera serie. Se già di solito basta un attimo di distrazione per perdersi una battuta a causa del ritmo serratissimo degli episodi, in questo caso, per cogliere a pieno i riferimenti, oltre a una grande concentrazione occorre una certa conoscenza dei metodi creativi e narrativi di Dan Harmon, co-creatore e sceneggiatore di Rick and Morty.

L'intero episodio è ambientato su un "treno delle storie" simulato ("Non è un vero treno, è un dispositivo di trama. Letteralmente") dal quale nonno e nipote cercano di fuggire. In ogni carrozza viene raccontata una storia su Rick e i nostri eroi cercano di volta in volta una via di fuga.

La mappa di fuga, un anello segmentato, è in realtà un riferimento allo Story Circle ideato dallo stesso Harmon. Si tratta di una variante della struttura narrativa nota come "viaggio dell'eroe", applicata in centinaia di film e romanzi tra cui Star Wars, per ammissione dello stesso George Lucas.

La mappa prevede otto step, riassumibili così: il personaggio è nella sua comfort zone / ma desidera qualcosa / entra in una situazione sconosciuta / si adatta alla situazione / ottiene ciò che voleva / paga un prezzo molto alto per questo / torna alla situazione familiare / ed è cambiato.

"Inizia a pensare a tutti i tuoi film preferiti" sostiene Dan Harmon, "e vedi come applicano questo modello. Abituati all'idea che le storie seguano quel modello di cadute e ritorni, immersioni ed emersioni [...] le tue storie seguiranno questo schema."

Dopo la quarta stagione di Rick and Morty, a quanto pare, l'attesa per la stagione 5 sarà più breve.