Rick and Morty, gli episodi della quarta stagione dal migliore al peggiore

La quarta stagione di Rick and Morty è da poco giunta al termine con l'uscita della seconda metà negli USA, su Adult Swim, e in attesa di vedere i nuovi episodi nel catalogo italiano di Netflix scopriamo come sono stati accolti dai nostri colleghi oltreoceano.

Per celebrare la conclusione del nuovo arco narrativo della serie animata, in attesa di saperne di più sulle già annunciate stagioni 5 e 6, Comicbook.com ha infatti ordinato le puntate della quarta stagione dalla migliore alla peggiore, a partire da uno dei recenti episodi che ha promesso scintille ancora prima della sua uscita, "The Vat of Acide Episode".

Ecco la classifica del sito:

The Vat of Acide Episode (4x08) Never Ricking Morty (4x06) Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat (4x01) Star Mort Rickturn of the Jerri (4x10) Childrick of Mort (4x09) One Crew Over the Crewcoo's Morty (4x03) The Old Man and the Seat (4x02) Promortyous (4x07) Rattlestar Ricklactica (4x05) Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty (4x04)

Come potete vedere, la top 5 scelta da Comicbook.com è composta da ben 4 episodi usciti di recente: a questo punto, non ci resta che attendere l'arrivo della seconda metà anche in Italia per scoprire se riuscirà effettivamente a sorprenderci. Nel frattempo, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Rick and Morty 4.