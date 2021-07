Rick and Morty, nel nuovo episodio ci sarà una parodia di Voltron!

Rick and Morty è giunta alla stagione 5 per la gioia dei fan e domenica negli USA è andato in onda un nuovo capitolo della serie animata Adult Swim, nata come una parodia di Ritorno al futuro, con protagonisti il folle scienziato Rick e suo nipote Morty. Grazie ad un nuovo promo è stato svelato che nel prossimo episodio ci sarà anche... Voltron.

Non si tratta proprio di Voltron come tutti lo conoscono ma di una sorta di parodia e di versione bizzarra del celebre personaggio robotico.



Il video promo si concentra su Rick che atterra su un nuovo pianeta con Morty al suo fianco. Lo scienziato sta impazzendo perché ha trovato un raro pezzo di tecnologia. Rick riconosce il Blue Gotron perduto dai suoi viaggi e il furetto diventa la sua ossessione numero uno.

I Voltron di questo universo si chiamano infatti Gotron e sono a forma di furetti.

In Italia la quinta stagione di Rick and Morty è ancora inedita e i fan aspettano di poter vedere su Netflix le nuove puntate; se siete fan della serie scoprite i personaggi più importanti di Rick and Morty, una delle serie animate di maggior successo degli ultimi anni.



I crossover sono una costante per lo show; in passato anche film come Godzilla vs Kong e Indiana Jones hanno fatto parte di Rick and Morty, in qualche modo, infarcendo ulteriormente la serie di elementi pop che non possono non incuriosire gli spettatori.

In attesa della quinta stagione potete leggere la nostra recensione della stagione 4 di Rick and Morty.