Rick and Morty, il nuovo episodio ci svela il primo incontro tra Rick e Persuccello

Direttamente dal mondo degli uccelli, Persuccello è sicuramente una delle più folli creazioni di Dan Harmon e soci per Rick and Morty: pur avendo più volte indugiato sul profondo legame che intercorre tra quest'ultimo e il nostro amato scienziato pazzo, però, lo show non ci ha mai effettivamente mostrato le origini della loro amicizia.

Dopo aver confermato una teoria sul destino di Beth, infatti, l'attuale stagione dello show targato Adult Swim ci ha regalato un viaggio nei ricordi dello stesso Persuccello, guidandoci fino al giorno del primo incontro tra il nostro umano piumato e il folle nonno di Morty.

L'avvenimento risale ad un festival tipo Burning Man, durante il quale Rick offrì a Persuccello delle droghe: sotto l'effetto dei potentissimi allucinogeni comincia quindi a prender forma quella che diventerà una delle amicizie più intense della vita del nostro Rick che, come rivelatoci sempre nel corso dell'episodio, arriverà in seguito a formare una band con il suo nuovo amico e Squanchy.

Rick, inoltre, sembra voler tenere nascosto a Persuccello il fatto che quest'ultimo abbia avuto un figlio con Tammy, temendo che il suo amico si veda costretto a mettere la testa a posto e che il loro rapporto cominci quindi ad allentarsi. Un episodio, insomma, che getta degli ami importanti in vista del finale di stagione: a tal proposito, ecco quanto durerà il season finale di Rick and Morty.