Rick and Morty sempre più esilarante: arriva anche la parodia di Street Fighter!

Rick & Morty è da record questo non ci stupisce di certo ma pare proprio che lo show di Adult Swim sia pronto a fare ancora di meglio come dimostra il teaser del prossimo episodio in cui ci sarà una divertentissima parodia di Street Fighter.

L'episodio 3 intitolato Bethic Twinstinct che andrà in onda in lingua originale domenica 18 settembre, ci riserverà un altro particolarissimo riferimento ad un altro iconico elemento della cultura pop. Stavolta toccherà alla nota serie di videogiochi creata da Capcon nella quale alcuni personaggi combattono in giro per il mondo, ognuno con proprie mosse speciali. Il picchiaduro nato verso la fine degli anni '80 sarà la vera ciliegina sulla torta dello show, facendoci anche incontrare alcuni dei suoi protagonisti più celebri in versione animata, tra cui Ryu e Blanka.

Si tratta dell'ennesima genialata degli autori che hanno già citato anche Justice League nell'episodio 2 di Rick & Morty e sono riusciti nel corso degli anni a fidelizzare un pubblico sempre più numeroso proprio grazie a queste trovate davvero incredibili.

Vi ricordiamo che Netflix ha rinviato in Italia l'uscita di Rick & Morty. La produzione animata sarebbe dovuta arrivare in streaming lo scorso 5 settembre ma, si è deciso di rimandare la sua messa in onda all'1 dicembre con tutti e sei gli episodi già distribuiti negli Stati Uniti.