Rick and Morty, i fan scioccati da un ritorno nel nuovo episodio: ecco di chi si tratta

I fan di Rick and Morty si potevano aspettare tante cose dal nuovo episodio della serie animata Adult Swim ma probabilmente non pensavano di essere messi di fronte al ritorno di un personaggio totalmente inaspettato. Ogni episodio è stato diverso dall'altro in questa stagione 5 ma tutto è cambiato con il quinto episodio.

Il quarto episodio della serie, Rickdependence Spray è stato in assoluto il più strano della stagione, tanto che l'autore che si è occupato dello script lo ha ritenuto 'disgustoso', poiché si è concluso con lo sperma di Morty che feconda un ovulo di Summer, la sorella, spazzato via in seguito dal governo degli Stati Uniti. Un vero e proprio incesto in piena regola.



E nell'episodio 7 il bimbo gigante generato da questa fecondazione è improvvisamente tornato; e non solo si chiama Naruto Smith ma conferma che gli eventi della stagione sono tutti direttamente collegati, rispetto a quanto sembrava nelle prime puntate. Su Everyeye abbiamo ripercorso anche l'episodio 6 di Rick and Morty 5.

I due protagonisti Rick e Morty sono tornati ad appassionare i fan con i nuovi episodi che raccontano le vicende legate alla famiglia Smith, con il padre Jerry e la madre Beth, i figli Morty e Summer e l'eccentrico nonno Rick, folle scienziato che trascina il nipote Morty in mille avventure spaziali che spesso mettono in pericolo la loro vita e quella dei loro cari.



In attesa di poter vedere anche in Italia su Netflix gli episodi della stagione 5