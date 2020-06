Rick and Morty: i fan hanno scoperto chi è il clone di Beth

Dopo la messa in onda della prima parte di Rick and Morty 4, i fan dell'esilarante serie TV di Dan Harmon e Justin Roiland hanno cercato la risposta ad alcune delle domande più importante sullo show, in particolare ad una che riguarda Beth.

Il personaggio doppiato da Sarah Chalke è al centro di una questione molto importante: quale versione è quella originale e quale invece è stata clonata partendo dalla figlia di Rick? A dare una risposta a questa domanda ci ha pensato l'app Pocket Mortys, gioco per smartphone in cui sono presenti diversi personaggi della serie. Alla conclusione della quarta stagione, che in America è stata trasmessa sul canale dell'emittente televisiva Adult Swim, il programma si è aggiornato, aggiungendo al suo cast disponibile anche le nuove comparse.

Come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, nella schermata di selezione dei personaggi viene indicata chiaramente quale delle varie versioni di Beth è quella clonata, anche se non sappiamo se si tratta di una scelta degli sviluppatori dell'app o se sono queste le intenzioni dei due autori.

In attesa dell'arrivo della seconda parte della stagione nel catalogo di Netflix, vi lasciamo con questa lista delle migliori e peggiori puntate di Rick and Morty 4.