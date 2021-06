Rick and Morty sta per diventare un film? Ecco cosa ha detto Scott Marder!

I fan attendono con ansia la quinta stagione di Rick and Morty ma il produttore della serie animata, Scott Marder, ha dichiarato che è desideroso di portare un film nel franchise e pensa che ci sia una possibilità realistica che la serie di successo di Adult Swim faccia il salto sul grande schermo, per la gioia dei fan.

Metro UK ha intervistato il team esecutivo di Rick and Morty per parlare della quinta stagione prima del suo debutto, ed è stato in quel momento che il produttore Scott Marder ha detto che pensa che prima o poi ci sarà un film.



"Non sarei scioccato se un giorno arrivasse un film", ha spiegato. "Sento che ogni episodio è un film. Mi piacerebbe vedere come sarebbe un film, sembrerebbe l'equivalente di una trilogia. Ci mettiamo così tanto dentro. Dovrebbe essere carino, piuttosto epico".

Lo scrittore Spencer Grammer ha aggiunto che un film di Rick e Morty dovrebbe essere un vero spettacolo che coinvolge "qualcosa di così grande, come un film interattivo in 3D che ha anche un parco a tema" perché non puoi farlo in piccolo.



Ciò ha portato Marder a dare il suo sostegno e a concludere dicendo: "Penso che accadrà".



Vale la pena sottolineare, tuttavia, che nessun film di Rick e Morty è stato confermato e che non ci sono piani ufficiali per portare Rick e Morty sul grande schermo.



Il team è stato molto impegnato a lavorare sullo spettacolo dopo aver ricevuto una massiccia commissione di 70 episodi nel 2018, quindi questo porterà la seria almeno fino alla settima stagione.



