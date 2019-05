Rick and Morty, ecco le folli idee per la quinta stagione

La quarta stagione di Rick and Morty è stata annunciata per la fine di quest'anno dopo un periodo di estenuante attesa per i fan, impazienti di poter seguire nuove avventure dello scienziato più politically incorrect del mondo e del suo povero nipote.

Dan Harmond, creatore della serie insieme a Justin Roiland, è però già proiettato al dopo: l'autore sta infatti già lavorando su una serie di idee sulle quali si potrà basare la quinta stagione di Rick and Morty. Lo show, d'altronde, con questa quarta stagione arriverà a 40 episodi: siamo ancora ben lontani dai 70 ordinati da Adult Swim, per cui non c'è da fare altro che mettersi comodi, nuove avventure non mancheranno di certo.

Harmond ha postato su Instagram una foto che lo ritrae alle prese con un'enorme quantità di post-it sui quali sono appuntate le idee per la quinta stagione: acuendo un po' la vista (ed usufruendo di un po' di zoom) possiamo dare un'occhiata e farci un'idea di quali peripezie fuori di testa attenderanno i nostri eroi. Leggiamo, in ordine sparso: persone artificiali con gambe reali, Rick che scopre l'undicesimo comandamento, impermeabili fatti di sogni, when-wolf (gioco di parole con "werewolf", "lupo mannaro" in inglese), una libreria di cibo, Jerry che prende una pigna nel... Insomma, avete capito!

Non è finita qui: si prosegue con le dita staccabili, una donna fatta di pesci, Morty che seppellisce una barca, maiali invisibili, perline anali, un pianeta alimentato a patatine e salsa, un Voltron fatto di verdure ed altre idee altrettanto deviate. Che dire: non resta che attendere novità su questa quinta stagione che, a giudicare dalle idee sparse sul tavolo di Harmond, si annuncia meravigliosamente folle esattamente come le precedenti. I fan di tutto il mondo, nel frattempo, potranno godersi la quarta stagione di Rick and Morty a partire dal novembre di quest'anno su Adult Swim.