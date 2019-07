Rick and Morty: il primo footage con Taika Waititi doppiatore

Iniziano ad arrivare le prime anticipazioni sulla quarta stagione di Rick and Morty direttamente dal Comic-Con di San Diego. Il primo filmato, poi, ha un doppiatore d'eccezione: Taika Waititi.

Ce lo avevano annunciato, ma vederlo di persona fa tutto un altro effetto: la nuova stagione di Rick and Morty avrà quattro nuovi arrivi nel cast di doppiatori: Paul Giamatti, Kathleen Turner, Sam Neill e Taika Waititi.

Quest'ultimo è anche il protagonista della prima clip ufficiale (che potete vedere anche in calce alla notizia) diffusa oggi in occasione del SDCC , dove Adult Swim sta promuovendo i nuovi episodi dello show.

Il regista di Thor: Ragnarok interpreta Glootie, un alieno fucsia con cui "è impossibile rimanere arrabbiati" a detta del padre di Morty. Il tanto divertente quanto snervante "tirocinante" sembra non essere ben visto da Morty, che è visibilmente adirato dal suo comportamento, e che se la prenderà ancora di più con lui quando questi utilizzerà un'ingegnosa app per tentare di darsela a gambe.

La quarta stagione di Rick and Morty andrà in onda questo novembre su Adult Swim, e se queste sono le premesse, non vediamo l'ora di assistere a ciò che Harmond e Roiland (e le nuove guest star) hanno serbo per noi.