Rick and Morty, quale futuro per Morty dopo l'episodio 3?

Nelle scorse ora Adult Swim ha mandato in onda il terzo episodio di Rick and Morty che ha avuto un impatto veramente notevole sull'ingenuo protagonista dello show. In attesa di scoprire quando la quinta stagione di questa serie giungerà in Italia, proviamo a scoprire cosa è accaduto nel corso della puntata.

In A Rickconvenient Mort, Morty realizza che potrebbe essere troppo tardi per ridurre gli sprechi e riciclare dopo essersi innamorato di una supereroina ambientalista. Nell'episodio viene infatti presentata Planetina, la paladina della natura che fa di tutto per arginare la minaccia di Diesel Weasel, una ipertrofica donnola antropomorfa che mira a distruggere tutto ciò che è verde.

Planetina è chiaramente una parodia di Captain Planet e i Planeteers, il cartone animato ambientalista prodotto da Dic tra il 1990 e il 1992. Oltre agli evidente messaggi rivolti al pubblico per la salvaguardia dell'ambiente, questo episodio ci mostra anche la prima relazione vera di Morty nella serie, nonchè la prima volta che ha rapporti sessuali con un altro essere vivente. In molti sul web hanno infatti notato che questa versione di Morty ha perso la sua verginità. Non è esplicitamente descritto nell'episodio, ma gli intenti degli autori sono più che chiari.

Man mano che la puntata prosegue nel suo sviluppo, tuttavia, le crepe nella reazione tra Planetina e Morty si fanno assai evidenti. Beth, non solo cerca di far notare al ragazzo la drammatica differenza di età che c'è con la supereroina, ma avverte anche Morty che non è abbastanza maturo emotivamente da affrontare questo tipo di relazione.

