Rick and Morty: HBO Max annuncia l'arrivo di un adattamento anime dello show

Con una mossa che ha sorpreso i fan della mitica serie animata di Adult Swim, HBO Max ha annunciato che Rick and Morty riceverà ufficialmente un adattamento anime. E oltretutto, che l'anime debutterà in streaming già a partire da quest'anno. Sull'account Twitter di HBO Max è stata quindi pubblicata un'immagine con la versione anime dei personaggi.

Come detto, il tweet ha anche comunicato che la serie uscirà nel corso dell'anno sia su HBO Max che su Adult Swim. Oltre a questo, si sa ben poco. I fan più accaniti riconosceranno che i nuovi design dei personaggi di Rick and Morty sono identici a quelli utilizzati nel cortometraggio anime Rick and Morty Vs. Genocider uscito nel 2020, il che significa che il regista di Tower of God Takashi Sano, la casa di produzione Sola Entertainment e la casa di animazione Telecomm Animation Film potrebbero essere coinvolti nella produzione.

Sebbene i piani per un adattamento anime di Rick and Morty fossero stati annunciati l'anno scorso, l'annuncio ufficiale da parte di HBO Max e Adult Swim è stato comunque una gradita sorpresa per i fan. Negli anni successivi al debutto di Rick and Morty, la serie ha visto l'arrivo di una serie spin-off e un adattamento a fumetti. Sebbene la serie non abbia ancora ottenuto quel lungometraggio che il co-creatore Justin Roiland aveva dichiarato di voler realizzare, questo nuovo adattamento anime è la tappa successiva perfetta per la serie, poiché sfrutta la sua popolarità internazionale.

Poiché non sono state rilasciate molte informazioni sulla trama della serie, i fan dovranno aspettare e vedere se l'anime ricreerà lo scenario dell'originale, se seguirà le storie a fumetti o se creerà una storia completamente nuova per i personaggi principali.

Questa notizia è particolarmente bella per i fan che temevano di non vedere più un'altra stagione dell'iconica serie. Il co-creatore dello show e voce dei due personaggi principali, Justin Roiland, è stato coinvolto in una controversia all'inizio del 2023 e subito dopo Adult Swim ha tagliato i ponti con lui annunciando che avrebbe ingaggiato dei nuovi doppiatori per Rick e Morty. Roiland è stato poi abbandonato da altri show da lui creati. I fan si sono chiesti se questo significasse la fine di Rick e Morty, ma così non è stato. Tuttavia, le accuse contro Justin Roiland sono state archiviate e l'autore intende ripulire il proprio nome.

Rick and Morty andrà comunque avanti con la produzione della settima stagione, che arriverà più tardi del previsto a causa del recast sopracitato.