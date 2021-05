Rick and Morty hot: nella stagione 5 ci sarà più sesso per Beth e Jerry!

I primi trailer della quinta stagione di Rick and Morty hanno anticipato alcune esilaranti sequenze che potremo vedere nei nuovi episodi della serie tv animata. E se la stagione precedente ha citato horror come La notte del giudizio e Saw, nelle prossime trame ci saranno riferimenti a Hellraiser di Clive Barker. E il sesso non mancherà.

La quinta stagione per Beth e Jerry si concentra principalmente sulla loro relazione sessuale:"Si tratta di una stagione divertente per Beth e Jerry. C'è più sesso nella quinta stagione" afferma Sarah Chalke.

Considerando le gag sessuali che sono spuntate nelle prime quattro stagioni, questo la dice lunga. La prima stagione della serie ha visto Morty mettere incinta un robot e avere un figlio alieno ibrido con la razza Gazorpazorpian. Nella seconda stagione Rick si riunisce con Unity mentre successivamente Summer s'innamora di Hemorrhage, un guerriero di strada.



La serie ha abituato a stupire i propri fan: di recente sono stati annunciati i titoli dei nuovi episodi di Rick and Morty che riprendono diversi titoli di film.

La quinta stagione di Rick and Morty dovrebbe arrivare il prossimo 20 giugno, con dieci episodi programmati per essere rilasciati settimanalmente dopo la première. Negli Stati Uniti le prime quattro stagioni sono disponibili su HBO Max mentre in Italia la serie è recuperabile su Netflix.

Creata da Justin Roiland e Dan Harmon per Adult Swim, Rick & Morty nasce come parodia di Ritorno al futuro con i personaggi principali vagamente ispirati a Doc e Marty.



In attesa degli episodi della stagione 5 ecco le foto della puntata ispirata a Hellraiser.