Rick and Morty, l'identità delle nuove voci sarà svelata solo dopo la premiere

Se dovessimo metterci a pensare a quante serie animate siano riuscite, almeno negli ultimi anni, a diventare delle vere e proprie colonne portanti dell'intrattenimento sul piccolo schermo, sicuramente non potremmo non includere anche Rick and Morty. Le folli avventure del nonno Rick col nipote Morty riservano sempre qualcosa di sorprendente.

Tra le recenti follie portate dalla serie, c'è però anche l'addio di Justin Roiland al franchise di Rick and Morty.

Notizia che ovviamente ha determinato anche una scelta importante, ossia dare ai protagonisti della serie delle nuove voci. Queste sono state ascoltate per la prima volta dai fan nel nuovo trailer della settima stagione, riscontrando tra l'altro un successo inaspettato.

In ogni caso però il mistero rimane, chi sono i nuovi doppiatori? In nostro soccorso, almeno in parte, arriva The Hollywood Reporter, il quale ha parlato con Adult Swim, canale che trasmette la serie in America.

"Vogliamo che lo spettacolo parli da solo. Crediamo nelle potenzialità di questa nuova stagione e in quello che le nuove voci possono dare al pubblico, vogliamo preservare l'esperienza per gli appassionati".

Sicuramente questa è anche un'ottima trovata pubblicitaria per portare molti a sintonizzarsi il prossimo 15 ottobre, svelando così il mistero. Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Rick and Morty 6.