Rick and Morty incontra Godzilla vs Kong e Indiana Jones nei nuovi video ufficiali!

Mentre prosegue la programmazione della quinta stagione di Rick and Morty negli Stati Uniti, Adult Swim ha deciso di promuovere la serie con degli spassosi video in stop-motion che trasportano i protagonisti all'interno di alcuni dei franchise più amati del grande schermo.

Il primo di questi richiama il recente capitolo del MonsterVerse, Godzilla vs Kong, e vede un combattimento tra Rick-Zilla contro Kong-Morty. Il secondo invece è ambientato all'interno di Indiana Jones e il tempio di scritto e mostra Rick e Morty mentre falliscono nel tentativo di salvare un'intrappolata Beth.

La messa in onda di Rick and Morty 5 continua il prossimo 1° agosto con 'Gotron Jerrysis Rickvangelion', episodio che a giudicare dal titolo sarà in parte ispirato alla celebre serie anime Neon Genesis Evangelion di Hideaki Anno. La decima e ultima puntata della serie dovrebbe invece debuttare il 22 agosto: ciò significa che molto probabilmente gli episodi arriveranno in Italia intorno a settembre/ottobre, dato che Netflix solitamente li pubblica circa uno o due mesi dopo l'uscita americana.

La quarta stagione, lo ricordiamo, si era conclusa con la famiglia Sanchez alle prese con una delle trovate più discutibili di Rick, ovvero la scelta di creare un clone di Beth per permetterle di viaggiare a piacimento per galassia e lasciarsi alle spalle le difficoltà di dover crescere una famiglia. Il problema però è che i protagonisti, così come gli spettatori, tuttora non sanno quale delle due Beth fosse quella originale, e questo potrebbe rivelarsi uno degli argomenti cardine del nuovo arco narrativo.

Intanto, qui trovate la scena di apertura di Rick and Morty 5x06.