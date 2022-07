Rick and Morty, Justin Roiland entusiasta della stagione 6: 'Sarà fantastica!'

L'annuncio delladata di uscita di Rick and Morty 6 ha riacceso l'entusiasmo dei fan dell'irriverente serie animata targata Adult Swim e ora, le parole di Justin Roiland non fanno che accrescere la posta in gioco.

In una recente intervista il co-creatore dello show ha garantito che questa nuova stagione sarà a dir poco straordinaria e che saranno veramente tante le sorprese per i telespettatori. Parlando con IGN, Roiland ha rivelato che questi nuovi episodi si baseranno su alcuni cruciali eventi del passato della serie, pur portando numerose novità nella mitologia di Rick and Morty.

"Si tratta di una stagione un po' più canonica. Ricompensa davvero i fan che hanno seguito lo show fino a questo punto. Penso che siamo finalmente tornati al ritmo di Rick e Morty, e penso che la stagione 6 lo sia...beh, non voglio dire che la stagione 5 fosse brutta ma, la stagione 6 sarà fottutamente fantastica. È davvero una stagione di grande qualità".

E mentre sono già in corso i lavori per Rick and Morty 8, le informazioni in nostro possesso sulla 6 sono ancora piuttosto scarse. La descrizione ufficiale dello show Adult Swin assicura nuove mirabolanti avventure per il nostro duo preferito e dopo le parole di Justin Roiland, non possiamo che aspettare con impazienza il loro ritorno in tv.