Rick and Morty: La seconda parte della quarta stagione è disponibile su Netflix

Come era già stato annunciato nei giorni scorsi, la seconda parte di Rick and Morty 4 ha fatto il suo debutto su Netflix. Scopriremo quindi come si concluderà questa stagione, dopo le prime convincenti puntate.

Il profilo Facebook ufficiale di Netflix ha annunciato l'arrivo sul catalogo della piattaforma streaming degli episodi inediti, già andati in onda in America ma non ancora in Italia e nel resto d'Europa. Come si poteva immaginare, il post è stato subito preso d'assalto dai fan della pazza serie animata, felici di vedere le restanti avventure di Rick e di suo nipote Morty. Si riparte con la puntata intitolata "La Morty-a infinita", fino al finale di stagione, intitolato "Il Rick-torno dello Jerry", che siamo sicuri darà una risposta a molte delle domande della community di appassionati dello show nato dalla mente di Dan Harmon e Justin Roiland.

Infine vi segnaliamo le nostre prime impressioni su Rick and Morty 4, scritte dopo la visione di metà della quarta stagione, invece se siete interessati al futuro dello show di animazione sarete felici di sapere che i due autori sono già al lavoro su Rick and Morty 5: i due infatti sono impegnati nella sceneggiatura delle prossime puntate inedite e incontrandosi in riunioni virtuali attraverso la piattaforma Zoom.