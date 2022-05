Rick and Morty, via ai lavori della writing room per la stagione 8!

Mentre i fan sono ancora in attesa di conoscere la data d'uscita di Rick and Morty 6, attesa entro il 2022, uno degli autori dello show animato rivela che ha appena preso il via lo sviluppo dell'ottava stagione con la prima riunione degli sceneggiatori.

La stagione 5 di Rick and Morty ha debuttato su Netflix lo scorso autunno, confermandosi un successo in termini di pubblico e attestando nuovamente lo show come uno dei capisaldi nel panorama attuale dell'animazione.

Uno show che avrà ancora molta strada di fronte a sé e che ci farà scoprire le nuove avventure dei suoi protagonisti ancora a lungo, poiché ha appena preso il via lo sviluppo della stagione numero 8. La notizia arriva direttamente da Rob Schrab, autore di lunga data dello show animato che ha scritto su Twitter: "La writing room della stagione 8 di Rick and Morty prende il via OGGI".

La notizia ha creato stupore tra i fan della serie d'animazione, che hanno scoperto della produzione dell'ottava season in una fase in cui sono ancora pochi i dettagli noti sulla sesta e prossima stagione, per non parlare della settima.

Ma d'altra parte, l'animazione richiede tempistiche produttive ben diverse da quelle di una qualunque altra serie TV: mentre la stagione 6 si prepara ad uscire entro il 2022 (probabilmente nel periodo autunnale) e la stagione 7 è ancora in cantiere, gli autori possono iniziare a concentrarsi sulla sceneggiatura di un nuovo ciclo di episodi.

Nell'attesa delle nuove avventure di Rick and Morty, ecco tutte le cose lasciate in sospeso da Rick and Morty 5.