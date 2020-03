Rick and Morty, da McDonald's torna la Szechuan Sauce: arriverà anche in Italia?

Dopo averla riproposta nel 2018 in seguito alla citazione dell'episodio 3x01 di Rick and Morty, il bellissimo Le ali della Rick-libertà, McDonald's ha annunciato il ritorno della ormai leggendaria Szechaun Sauce.

Lanciata dalla catena di fast food nel 1998 per promuovere l'uscita del classico Disney Mulan, la salsa Szechaun è infatti al centro di un'immagine post pubblicato ieri dalla pagina neozelandese di McDonald's: una mano che esce da un portale dimensionale e tiene tra le dita un McNugget immerso nella "salsa migliore dell'universo."

Per il momento l'iniziativa sembra destinata solamente alla Nuova Zelanda, tanto che negli Stati Uniti non ci sono notizie su un eventuale arrivo della sala preferita di Rick, ma non è da escludere che prima o poi la Szechaun Sauce farà ritorno anche in Italia.

Rick and Morty, che a proposito di ha recentemente collaborato con la catena australiana Krispy Kreme e con Pringles, è tornata in streaming lo scorso dicembre con i primi 5 episodi della quarta stagione, la cui seconda metà non ha ancora una data di uscita. Per saperne di più, qui potete trovare le nostre impressioni su Rick and Morty 4.

Vi ricordiamo che la folle serie animata di Adult Swim, disponibile in Italia su Netflix, nel 2018 è stata rinnovata per un totale di 70 nuovi episodi.