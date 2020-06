Rick and Morty, abbiamo visto la madre di Beth in un Easter Egg?

Tra i tanti misteri di una serie densa come Rick and Morty, uno in particolare sembra assillare i fan, che neanche con le teorie più ardite sono riusciti a trovare una risposta convincente. Dov'è la madre di Beth? Dopo quattro stagioni, si sa ancora molto poco sulla signora Sanchez.

La serie comincia con Rick, il padre di Beth, che torna a casa dopo aver abbandonato la famiglia per vent'anni. Assaggiando i pancake di Beth, si rammarica che sua madre non possa provarli. La commozione della figlia potrebbe far pensare che la signora Sanchez sia morta, così come altri riferimenti che spuntano qua e là durante gli episodi.

Se le cose stanno così, perché Rick non ha mai cercato una versione alternativa di sua moglie in uno degli universi paralleli che è solito visitare?

All'inizio della terza stagione il mistero sembrerebbe svelato: un alieno chiamato Cornvelious Daniel entra nella mente di Rick per scoprire le sue origini, e assiste a un flashback in cui Rick e una donna chiamata Diane Sanchez sono una coppia felice, fino all'intervento di un Rick del futuro che uccide la donna per punire lo scienziato. Successivamente, Rick ammette però di aver inventato tutto per ingannare l'alieno. Ma sarà vero?

Nell'ultima stagione di Rick and Morty, però, potremmo aver visto fugacemente la madre di Beth. Nell'episodio Star Mort Rickturn of the Jerri, Rick mette su uno schermo i ricordi dell'infanzia di Beth, e in uno di essi c'è anche la madre. La vediamo di spalle, ma i capelli e gli abiti sembrano corrispondere con il flashback "falso" della terza stagione.

A questo punto, sembra probabile che la quinta stagione di Rick and Morty possa far chiarezza su questo mistero, rivelando qualcosa in più sulla vita della signora Sanchez e sulla sua scomparsa, o almeno sui motivi della sua assenza.

Mentre Dan Harmon svilupperà una nuova serie animata per Fox, il co-creatore di Rick and Morty sta già lavorando con Justin Roiland alla quinta stagione dello show.