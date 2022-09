Rick and Morty: Netflix rinvia la data d'uscita della sesta stagione, ecco quando arriverà

Quando Netflix comunicò qualche settimana fa le principali novità in arrivo per il mese di settembre, la sesta stagione di Rick and Morty era tra queste, con la sua anteprima fissata al 5 settembre, cioè ieri. Tuttavia, il colosso dello streaming ha deciso di cambiare i suoi piani e non distribuire più nel nostro Paese gli episodi in day-and-date.

Netflix ha comunicato, infatti, che la nuova stagione è slittata al 1° dicembre prossimo, data in cui saranno diffusi in streaming i primi sei episodi della stagione. Se non altro, la buona notizia è che per la nuova data i fan potranno gustare da subito i primi sei episodi di questa nuova stagione, che negli USA ha appena iniziato la sua programmazione.

Da quel che sappiamo, nel corso della stagione, l'intera famiglia Smith scoprirà cosa esattamente Morty ha affrontato in questi ultimi anni. Il giovane, infatti, è stato abituato a intraprendere nuove avventure con Rick, e questa volta più elementi della famiglia dovrebbero essere coinvolti.

Dopo un quinto capitolo giudicato poco entusiasmante dalle varie recensioni uscite a livello internazionale, il creatore di Rick e Morty ha promesso un ritorno alle origini, e ha garantito che la prossima sarà una stagione più canonica. Certo, bisogna ricordare che si ripartirà dal finale della stagione 5, che ha cambiato completamente le carte in tavola, e proprio questo crea in verità una base interessante per il futuro dello show, pur aprendo a numerosi rischi.

Il finale della stagione 5 ha completamente svelato le origini di Rick e la morte di Diane e Beth originali, per mano di un Rick alternativo. E la scena post-credit della première di Rick offre una completa introduzione su Rick Prime.

Se non volete proprio aspettare, ecco cosa accade nella premiere di Rick and Morty 6 (a vostro rischio e pericolo).