Rick and Morty, ecco i nomi dei personaggi più importanti della serie!

Magari non sono ancora entrati nell'immaginario popolare come I Simpson e I Griffin, ma Rick and Morty stanno riscuotendo da anni ormai successo, anche in Italia, dove la serie è su Netflix. Ad aiutare il successo di Rick and Morty anche diversi crossover nella cultura pop del ventunesimo secolo. Ma quali sono i personaggi più importanti?

Se volete un recap dell'ultima stagione ecco un riassunto del quinto episodio di Rick and Morty. Partiamo dai due protagonisti: Rick Sanchez e Morty Smith. Rick è un folle scienziato che dopo esser scomparso per 20 anni decide di andare a vivere con sua figlia Beth e la sua famiglia, scombussolando la loro vita con le innumerevoli missioni spaziali. Rick instaura un ottimo rapporto con il nipote Morty, un timido liceale inizialmente non molto entusiasta di passare del tempo con suo nonno.



Beth Smith è tecnicamente la capofamiglia, in qualità di chirurgo veterinario, sposata con un uomo casalingo e con due figli. Tuttavia spesso Beth concede questo ruolo a suo padre Rick, e lascia che Morty trascorra del tempo con il nonno.

Jerry Smith è il marito di Beth, perennemente disoccupato e sminuito in famiglia sia dalla moglie che dal suocero Rick.

Summer è la figlia primogenita degli Smith; prima che Rick si presentasse in casa i suoi unici pensieri erano i ragazzi, la popolarità e la fine della pubertà. Jessica è invece l'interesse amoroso di Morty, tuttavia sempre snobbato dalla ragazza che preferisce uscire con Brad, famoso atleta della scuola. Le poche possibilità di Morty vengono sempre stroncate dall'intervento del nonno.

Birdperson è uno dei migliori amici di Rick e come l'amico è considerato un criminale ed è ricercato dalla Federazione Galattica.

Infine Tammy, compagna di scuola di Summer, e fidanzata (e poi moglie) di Birdperson.

E voi quale personaggio della serie preferite? Nel frattempo ecco il crossover con Tremors per l'ultimo episodio di Rick and Morty.