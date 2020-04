Rick and Morty: nonno e nipote sono la stessa persona? La curiosa teoria dei fan

Dopo mesi di astinenza dalla dose settimanale di Rick and Morty, Adult Swim è pronta a trasmettere i restanti cinque episodi della quarta stagione a partire dal prossimo 3 maggio, ma in attesa della premiere intitolata Never Ricking Morty, ecco sbarcare su Reddit un'interessante fan theory dedicata alla serie di Dan Harmon e Justin Roiland.

Stando infatti a un utente Reddit, Rick e Morty, nonno e nipote, sarebbero in verità la stessa persona, e questo per altro non sarebbe neanche sciocco se pensiamo alle tante follie viste nella serie animata e alla costante manipolazione dello spazio-tempo a cui abbiamo assistito nel corso dei vari episodi.



Il fan suggerisce comunque nella sua teoria (che trovate in calce in lingua originale):



"Rick Sanchez è un nome inventato. Rick è in verità Morty da adulto e sa che a un certo punto morirà e che il suo Morty prenderà il suo posto. Rick soffre e beve perché è intrappolato in loop. Sa che a un certo punto dovrà guidare il suo Morty per fargli prendere il proprio posto, che è poi il motivo per cui vive la vita al massimo. Un affare da Dottor Manhattan, sa come finisce il libro, qualunque cosa lui faccia, ma può godersi comunque la parte centrale. Si può anche citare un Morty adulto diventare un Rick nell'episodio della Cittadella, quindi è possibile immaginare che Morty un giorno possa diventare più intelligente e con il cuore più freddo (Evil Morty).



Evil Morty è l'unico Morty che cambia il suo destino e diventa malvagio. Non facendo più parte del grande gioco, uccide tutta la sua famiglia e diventa il capo del suo universo con un solo obiettivo: porre fine al loop uccidendo il suo Rick e ogni altro Rick esistente. Perché? Così i Morty possono finalmente essere liberi da un destino beffardo che li trasforma in Rick e ripetere nuovamente il loop.

Quello che Evil Morty non sa è che il suo Rick (cioè quello nostro, protagonista della serie) sa che tutto questo è inevitabile e infatti non gli importa più, passando da un'avventura all'altra prima che scada il suo tempo. Anche se morisse prima del tempo, un altro Rick di un'altra dimensione porterebbe il Morty del defunto Rick in un'altra dimensione con un altro Rick che non ha più il suo Morty, così da far continuare il ciclo.



La mia teoria è che entro la fine della serie, Rick salverà il suo Morty usando il dispositivo per viaggiare nel tempo e inviandolo all'inizio di tutto, del loop".



