Rick and Morty: una nuova immagine anticipa il ritorno di Evil Morty

Durante il San Diego Comic-Con è stata fatta vedere ai fan la prima clip della quarta stagione di Rick and Morty, famosa serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmon. L'account ufficiale dello show ha anticipato il ritorno di un famoso personaggio presente nelle precedenti puntate.

L'immagine, che trovate in calce alla notizia, ci fa vedere diversi cloni del nipote di Rick, ma in mezzo a loro è presente il volto di quello che sta lentamente diventando il villain principale della serie: stiamo parlando di Evil Morty.

Ricordiamo che abbiamo fatto la conoscenza del gemello malvagio durante la prima stagione, ma è nella più recente che abbiamo assistito alla sua scalata di potere, nello specifico negli episodi "The Ricklantis Mixup/Tales From the Citadel", dove le prime elezioni democratiche della Cittadella si sono concluse con la vittoria di quello che sembrava il candidato Morty più preparato, ma che alla fine si è rivelato essere proprio Evil Morty. Ancora non sappiamo però come sfrutterà le potenziali risorse della città, anche se possiamo ipotizzare che le userà per sconfiggere definitivamente Rick.

Infine al SDCC è stato rivelato che 4 new entry faranno la loro comparsa in Rick and Morty, tra questi troveremo il famoso regista Taika Waititi.