Rick and Morty, la nuova scena post-credit è esilarante: ecco il video

La quarta stagione di Rick and Morty si avvicina alla sua conclusione, con il decimo episodio che andrà in onda domani negli Stati Uniti. Nel frattempo, però, Adult Swim ha deciso di fare un regalo ai fan pubblicando l'esilarante scena post-credit della puntata 4x09.

Attenzione, seguono spoiler sulla quarta stagione di Rick and Morty.

Intitolato "Childrick of Mort", nell'episodio in questione Rick rivela di aver fatto sesso con un pianeta dando vita così ad un grande numero di "bambini". Secondo lo scienziato, le sue azioni erano spinte solamente dal gusto della ricerca e della sperimentazione, ma la scena post-credit ha svelato la verità.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, infatti, Rick sembra molto a suo agio nel guardare una pubblicità dedicata ad un sito pornografico di pianeti chiamato "Planets Only", anche se una volta colto sul fatto da Summer prova a negarlo: "E allora? Lo stavo guardando perché è divertente. Sono dei pianeti, ma sono sexy. È una premessa comica."

In onda su Adult Swim da inizio maggio, la seconda parte della quarta stagione di Rick and Morty dovrebbe arrivare prossimamente anche in Italia: per fare un confronto, la prima metà ha esordito su Netflix una settimana dopo l'uscita dell'ultimo episodio negli USA.

