Rick and Morty, nuove anticipazioni sulla stagione 5 e il ruolo di Beth

Dopo aver parlato di come la pandemia ha influenzato i lavori di Rick and Morty, il co-creatore Dan Harmon ha svelato delle interessanti anticipazioni sulla stagione 5 e in particolare sulla misteriosa questione di Beth e il suo clone.

"Sapete tutto quello che sa Rick. Non voglio mantenere dei segreti con il pubblico. In questo momento lei la Beth di Schrodinger" ha spiegato Harmond a Comicbook.com. "Il fatto che possa essere o meno un clone è in realtà la cosa importante. È la profonda rivelazione dell'impegno e il non-impegno di Rick e quanto possa essere un genitore abusivo. Questa è la cosa importante. Stiamo aggiungendo delle zie alla famiglia. Ci stiamo divertendo a trovare diverse soluzioni per la Beth dello spazio."

Durante l'intervista, l'autore ha poi confermato di non aver un piano definito per il futuro della serie: "L'ultima cosa che vogliamo fare in un ambiente di questo tipo è avere un piano. Noi siamo il piano perché siamo il futuro. Siamo noi a disegnare dopo aver scritto la roba. Stiamo facendo uno sforzo enorme per rimanere nel momento e non rinchiuderci."

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Harmon ha anticipato una nuova storia d'amore per Morty: "C'è un episodio nella stagione 5 in cui Morty ha una relazione con un altro personaggio femminile che non è Jessica. È una piccola grande storia ed è stata scritto dal mio grande amico e collaboratore John Schrab. Lui ha un istinto naturale per dirigere le storie. È anche uno scrittore dall'animo tenero, come un giovanissimo John Hughes. Si sente angosciato ad un livello che un uomo della sua età non dovrebbe. C'è un episodio della quinta stagione che secondo me parteciperà agli Emmy."

