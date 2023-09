Rick and Morty, ecco le nuove voci dopo l'addio di Justin Roiland!

Se dovessimo guardare al panorama dell'animazione sul piccolo schermo, uno dei primi nomi che ci viene alla mente è sicuramente quello della serie Rick and Morty. La dissacrante ed irriverente serie che parodizza le avventure di Doc e Marty Mcfly è infatti nel tempo entrata a far parte della cultura pop.

Questo ovviamente non solo per merito delle deliranti vicende che vedono coinvolti due dei protagonisti più folli e anticonvenzionali di sempre, ma anche grazie alla genialità che risiede nella mente dei loro creatori.

Tra questi c'è Justin Roiland, una delle figure che da sempre caratterizza lo spettacolo, in quanto è anche il doppiatore originale dei protagonisti di Rick and Morty.

A quanto sembra però, dalla prossima stagione, la settima per l'esattezza, le cose cambieranno drasticamente per quanto concerne il suo coinvolgimento nello show. Sembra infatti che il suo addio sia definitivo, ed ora il nuovo trailer che è stato da poco rilasciato, e che potete trovare in calce a questa notizia, ci propone i suoi successori.

Sicuramente l'impatto iniziale sconvolgerà molti degli storici appassionati della serie, ma siamo certi che col tempo ci si possa abituare a queste nuove aggiunte al cast. Voi che ne dite?

Ecco la nostra recensione di Rick and Morty 6. Oltretutto, avete visto queste foto dalla reunion di Ritorno al Futuro?