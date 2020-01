Rick and Morty: nuovi contenuti in arrivo, aspettando i nuovi episodi

I fan di Rick and Morty sono in attesa delle puntate della seconda parte della quarta stagione dello show animato ma nel frattempo i due protagonisti non li lasceranno soli, perché diversi contenuti che riguardano zio e nipote sono in arrivo. Lo show sta collaborando con Pringles per trasmettere una nuova pubblicità animata durante il Super Bowl.

Inoltre Oni Press ha annunciato un altro paio di fumetti su Rick and Morty in arrivo. SYFY Wire ha reso noto che Oni Press continuerà con la sua serie di fumetti dal mese di aprile, lanciando due nuovi progetti proprio nel corso di quel mese.

Il primo dei due progetti si chiama Rick and Morty: Council of Ricks, primo one-shot di una serie di one-shot. Scritto da Jake Goldman e illustrato da Philp Murphy, con le copertine di Julia Scott. La serie segue Rick ingaggiato per inseguire un gruppo di falsi Rick che sono fuggiti.



Il secondo progetto è una miniserie di cinque numeri, chiamata Rick and Morty: Go to Hell, scritto da Ryan Ferrier e illustrato da Costanza Oroza. Rick and Morty: Go to Hell è esattamente quello che sembra e seguirà i personaggi in un'incredibile avventura attraverso gli inferi.

Pringles ha pubblicato il primo spot che riguarda Rick and Morty mentre è notizia di pochi giorni fa che lo show entrerà a far parte dell'universo Marvel attraverso la portal-gun. Tanto materiale davvero incredibile per i fan di Rick and Morty, che potranno rimanere in contatto con i propri beniamini in attesa di vedere le loro nuove avventure con gli episodi della seconda parte della quarta stagione.