Rick and Morty, un nuovo terrificante video crossover con l'horror Hostel!

La quinta stagione di Rick and Morty sta ottenendo un grande successo, decisamente non inaspettato. Nel frattempo è stato pubblicato un nuovo video promo della serie Adult Swim, che fonde lo show disponibile su Netflix con l'horror di Eli Roth, Hostel. Il film pare che abbia preso il suo spazio all'interno dello show animato.

L'account Twitter ufficiale di Rick and Morty ha condiviso l'inquietamente promo, mostrando il mix tra la serie animata nata come parodia di Ritorno al futuro e lo scenario di Hostel. Nonostante sinora Rick and Morty 5 non abbia abbracciato l'horror pare che nei prossimi episodi ci possa essere un riferimento a Hellraiser, altro cult di genere. Nel frattempo Adult Swim ha celebrato la giornata mondiale degli UFO con un video speciale.



La stagione è comunque ricca di azione, tanto che nel secondo episodio si svolge un'autentica battaglia nella famiglia Smith per stabilire chi sia la vera versione di Rick e il suo clan.

Una situazione terribile che non ha certo spaventato Rick e Morty, abituati sin dal primo episodio ad affrontare situazioni al limite del terrificante.

Rick and Morty è considerata una serie cosmic horror, quindi non stupisce che vi siano diversi riferimenti a quel genere che si sia deciso di creare un crossover con un cult splatter come Hostel, decisamente funzionale al tipo di narrazione che propone Rick and Morty.



Rick and Morty 5 potrebbe arrivare a fine luglio su Netflix. Ricordiamo che la serie è già disponibile negli Stati Uniti dallo scorso 20 giugno.