Rick and Morty: il nuovo trailer svela data e numero di episodi della quarta stagione!

Adult Swim nella notte ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della quarta stagione di Rick and Morty, il popolare show animato creato da Dan Harmon e Justin Roiland e il cui esordio era già stato annunciato per novembre.

Nel filmato assistiamo a una selezione di sequenze tutte tratte dai nuovi episodi in arrivo sul network statunitense che saranno cinque e debutteranno il 10 novembre 2019. In questi, come conferma la voce narrante, ritroveremo come sempre Rick e Morty immersi nelle loro mirabolanti, strane e spesso disgustose avventure in giro per l'intero universo e per le altre realtà parallele esistenti, con al solito il povero Morty costretto a subire le disattenzioni o le mancanze del nonno scienziato.

Nonostante fosse stato confermato dagli stessi autori che gli episodi della quarta stagione sarebbero stati dieci, alla fine del trailer vediamo apparire la scritta Five-All New Episodes. E' probabile quindi che Adult Swim diffonda a novembre solamente la prima parte della quarta stagione ma questo ancora non è stato ufficialmente confermato. "Gli episodi della nuova stagione saranno dieci, stiamo già lavorando sulla prossima infornata. Il piano è sempre stato quello di tirarli fuori il più velocemente possibile" aveva raccontato Roiland, seguito a ruota dal suo collega: "Penso di poter dire senza paura che il tempo passato tra la terza e la quarta stagione sia stato ridicolmente lungo. Non so quanto riusciremo ad essere veloci, ma posso assicurare che non passerà mai più tutto questo tempo" aveva spiegato Dan Harmon, tranquillizzando i fan.

Nelle precedenti clip di Rick and Morty diffuse online i fan della serie hanno già potuto dare una prima occhiata a questa nuova stagione, nella quale verrà introdotto anche un nuovo personaggio. Non ci resta che attendere quindi il 10 novembre prossimo per gustarci i cinque nuovi episodi programmati.