Rick and Morty omaggia i Simpson: c'è un luogo simbolo di Springfield in un episodio

Il gotha delle serie animate indirizzate ad un pubblico adulto composto da titoli come I Simpson, I Griffin, Futurama e South Park ha dal 2013 accolto a braccia aperte Rick and Morty, che da sette anni ad oggi continua a mietere successi.

La serie creata da Dan Harmon ha ovviamente ben poco a che vedere con quelle già citate in quanto a dinamiche, caratterizzazione dei personaggi, ambientazione e genere: impossibile, però, che chi voglia avvicinarsi a questo tipo di animazione non provi gratitudine immensa verso chi ha tracciato la strada in passato.

Rick and Morty, da questo punto di vista, non ha mai fatto mistero della sua ammirazione verso serie storiche come quelle nominate, e l'ultima occasione per rendere omaggio a una di queste è capitata proprio durante questa quarta stagione, per la precisione nell'episodio 8, The Vat of Acid Episode. Se guardiamo con attenzione ci accorgiamo infatti che una delle località in cui si trova Morty altro non è che l'esterno del celebre bar Moe de I Simpson.

Il diverso tratto potrebbe ovviamente trarre in inganno qualcuno, ma l'aspetto della porta e delle finestre non mentono: quello è senza dubbi l'ingresso del ritrovo di Homer, Barney e co. A tal proposito, recentemente abbiamo scovato anche un easter egg su South Park in Rick and Morty; i creatori dello show, intanto, hanno parlato delle possibilità per il futuro di Rick and Morty.