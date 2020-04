Rick and Morty: confermata a maggio la data degli episodi finali

Adult Swim ha confermato la data d'uscita degli ultimi cinque episodi della quarta stagione di Rick and Morty, serie animata parodia di Ritorno al futuro che viene trasmessa in Italia da Netflix. Rick e suo nipote Morty torneranno il 3 maggio con le ultime folli avventure di questo quarto ciclo di episodi, come confermato dal network.

Un ritorno che certamente molti fan non si aspettavano così a breve. Dopo aver trasmesso i primi cinque episodi lo scorso dicembre, non erano state date comunicazioni in merito alla programmazione degli ultimi cinque.

E rispetto ai primi episodi il nuovo trailer di Rick and Morty sembra annunciare dei collegamenti interessanti anche con la terza stagione.



Si chiude una settimana fantastica per i fan di Rick and Morty, dopo il cortometraggio in stile anime dal titolo Samurai & Shogun.

E ora si tratta solo di attendere le nuove avventure con le quali i due bizzarri protagonisti chiuderanno questa quarta stagione.

Rick è uno scienziato trasferitosi nella casa della figlia Beth, che vive insieme al marito e ai due figli, tra cui Morty, che sarà il principale protagonista delle avventure proprio insieme a Rick.

Settimana scorsa è stato pubblicato un promo di Rick and Morty di prevenzione per il Coronavirus, in un periodo complicato che vede il mondo costretto ad affrontare la pandemia di COVID-19 che sta condizionando anche l'industria dell'intrattenimento.