Rick and Morty, Paul Giamatti parteciperà alla quarta stagione!

Durante un'intervista rilasciata a HollywoodLife i creatori di Rick and Morty Justin Roiland e Dan Harmond hanno ufficializzato la presenza di una guest star nella quarta stagione dello show.

Si tratta di Paul Giamatti, che a quanto pare presterà la voce a uno o più personaggi ancora non svelati dai due showrunner. "Sì, Paul Giamatti! No, non ha rifiutato. Ha detto sì. E sai cosa? Sei un eroe, Paul Giamatti! Sei un angelo! Dio ti benedica! Probabilmente non ci sarebbe permesso dire nessuna di queste cose, lo sto realizzando solo adesso... Devo registrarlo domani!" ha dichiarato Roiland in preda all'entusiasmo.

Sul proseguo della popolare serie dedicata al folle e cinico scienziato Rick e al povero nipote Morty è stato mantenuto il riserbo per un bel po' di tempo, prima dell'annuncio del rinnovo per ben 70 nuovi episodi. La quarta stagione, dunque, andrà in onda questo novembre su Adult Swim e sarà poi disponibile su Netflix una volta terminata.

Roiland e Harmond si sono comunque già portati avanti col lavoro: i due creatori della serie hanno infatti condiviso tramite i loro social delle foto che li vedono alle prese con le idee sulle quali si baserà la quinta stagione dello show e, credeteci sulla parola, sembrano una più folle dell'altra.