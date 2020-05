Rick and Morty: ecco perchè non verranno riprese le vecchie storyline

L'ultimo episodio di Rick and Morty "Promortyous" ci ha mostrato lo scienziato e suo nipote risvegliarsi su un pianeta in cui strani alieni abbracciano il viso proprio come in Alien.

Ad un certo punto, Rick stesso afferma che miriadi di storie sarebbero potute essere raccontate sul Pianeta Purge o sul Gear World, ma certamente tutti le avrebbero odiate. Una volta realizzata la fuga, sono costretti a ritornare indietro, in quanto avevano scordato su quel pianeta Summer, partita con loro dalla Terra.

Sarebbe più che logico immaginare che le strane creature siano piuttosto seccate nel vedere nuovamente il simpatico duo. La loro fuga dal pianeta è stata come al solito assai sopra le righe e piuttosto rocambolesca. Dopo essersi liberati grazie ad un fortunoso incidente, Rick e Morty scappano da questa strana società aliena usando ogni sorta di gadget che Rick aveva sulla sua navicella. Oltre l'evidente ripresa di elementi del film Prometheus, c'è persino un bel po 'di parodia di Star Wars mentre Morty entra in una torretta per sparare ai nemici.

Rientrati sul pianeta che avevano da poco abbandonato, scoprono che Summer, vestita con un eccentrico mantello, è il loro nuovo leader. Il piano di fuga si realizza assai velocemente e come tipico della serie, tutti gli alieni muoiono. In questo episodio di Rick and Morty non bisogna ricercare alcuna morale, bisogna semplicemente comprendere che talvolta le cose possono essere estremamente terribili.

Questa serie, nonostante tutto, riesce sempre ad attirare l'attenzione del pubblico. Quale sarà il segreto del successo di Rick and Morty? Intanto Chris Parnell, la voce di Jerry nello show, conferma che l'attesa per la quinta stagione di Rick and Morty sarà più breve del previsto.