Rick and Morty, tutti i personaggi che avranno un recast dopo l'uscita di Justin Roiland

L'uscita di scena di Justin Roiland dalla serie Rick and Morty avrà come conseguenza il recast non solo dei due protagonisti principali, Rick Sanchez e Morty Smith, ma anche di tanti altri personaggi che erano doppiati proprio dal co-autore della serie Adult Swim. Roiland è stato allontanato dalla rete dopo le recenti accuse di violenza domestica.

Roiland - i cui altri crediti come doppiatore includono Adventure Time di Cartoon Network e l'originale Solar Opposites di Hulu, di cui è anche co-creatore - supera ogni altro membro del cast vocale di Rick and Morty in termini di numero di personaggi interpretati, proprio come accade ad esempio con la voce di Seth MacFarlane che non si limita a doppiare la metà della famiglia Griffin, ma anche diversi personaggi secondari. È molto probabile che ci vorrà più di una persona per riempire tutti i ruoli lasciati da Roiland, vista l'ecletticità del gruppo di personaggi.

Non solo Rick e Morty, quindi, pilastri dello show e resi così caratteristici proprio dal peculiare doppiaggio di Roiland. C'è anche Mr. Poopybutthole. La differenze tra la voce di Morty e quella di Mr. Poopybutthole è risibile, il che significa che anche se lui e Rick saranno interpretati da attori diversi, il nuovo doppiatore di Morty potrebbe comunque interpretare senza problemi questo beniamino dei fan. Abbiamo incontrato per la prima volta questo bizzarro personaggio in uno dei migliori episodi di Rick e Morty, "Total Rickall", prodotto di un parassita che altera la memoria e infetta la famiglia Smith.

Un altro personaggio ricorrente molto ottimista e molto utile per i fan è Mr. Meeseeks, che non è una persona vera e propria. Come apprendiamo nel suo (o loro, più precisamente) episodio di debutto, "Meeseeks and Destroy", questi esseri vengono evocati premendo un pulsante su una Meeseeks Box per aiutare una persona con una certa richiesta e, una volta ottenuta, esauriscono il loro scopo e scompaiono.

Abbiamo praticamente elencato tutti i ruoli doppiati da Roiland in Rick and Morty tra personaggi principali o ricorrenti. Tuttavia, c'è ancora la possibilità di vedere il ritorno di qualche personaggio secondario, come i Cromulons a forma di testa e di pianeta (visti nell'amato episodio "Get Schwifty") o il poco apprezzato stagista dei Vindicatori, Noob-Noob, che ha fatto solo un paio di camei non parlanti dal suo debutto nella terza stagione.

Ricordiamo che Roiland è stato allontanato dalla serie per via delle accuse di violenza domestica che l'hanno investito recentemente.